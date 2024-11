TIIT SOKK 60 Ammendav tõestus, et kossulegend funktsioneerib Ateenas endiselt Eesti suursaadikuna

Täna 60. sünnipäeva tähistav korvpalli olümpiavõitja Tiit Sokk mängis vahemikus 1992-1996 Ateena Panathinaikoses. Ilmneb, et Sokku mäletatakse Kreeka pealinnas endiselt. Enamgi veel – just tema kaudu on võimalik tavalisele ateenlasele selgeks teha, mis koht on Eesti.