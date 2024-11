Kas mudaliigasse kukkumine oleks Eesti jaoks tragöödia? Peatreener Henn: peaaegu

Eesti ja Aserbaidžaan kohtusid viimati kuu aja eest Tallinnas. Kodumeeskond võitis toona 3:1, aga oli mängu alguses üsna hädas. «Tahaksin, et kaitseksime nüüd paremini, sest eelmine kord polnud esimesed 20 minutit piisavalt kontrolli all. Teisel poolajal suutsime asju korrigeerida. On positiivne, et oleme varasemates mängudes suutnud alati meeskonnaga kohaneda ja vead parandada,» rääkis Henn ajakirjanikele.