Noa all käinud Norra suusatäht jääb mitmeks kuuks võistlustelt eemale

Norra väljaanne VG kirjutas, et 25-aastane suusaäss käis operatsioonil. Väidetavalt oli Skistadil kõhuga probleemid. «See on väga valus. Hooaeg kohe hakkab ja siis selline tagasilöök. Kristine on varemgi raskustest välja tulnud ja nüüd saab ta neid omadusi taas kasutada,» sõnas Skistadi treener Lage Sofienlund.

«Loodame, et detsembris saab ta normaalselt treenida. See on kõige realislikum eesmärk,» sõnas Feragen ning lisas, et operatsioon tuli pisut ootamatult. «See tuli küll kiiresti, aga oli vaja ära teha. Rohkem infot ei taha Kristine avalikustada.»