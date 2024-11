Hyundai boss enne hooaja finaali: tunnustan nii Neuville'i kui ka Tänakut

«Jaapani ralli saab olema väga raske, sest Toyota on seal alati väga tugev ja motiveeritud olnud. Peame arvestama sellega, mis on kaalul. Oleme terve hooaeg hästi esinenud ja peame tänavusele tugeva punkti panema.»

Tänak jääb enne viimast etappi 25 punktiga maha MM-sarja üldliidrist Neuville'ist. Jaapanis on laual küll maksimaalselt 30 silma, kuid selleks peaks belglane midagi tõsiselt ära käkkima või katkestama, et saarlane temast mööda saaks. Põnevam seis on tiimide arvestuses, kus Hyundai edestab Toyotat kõigest 15 punktiga. Seal on maksimaalselt laual veel 55 punkti.