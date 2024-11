OTSEBLOGI Eesti jalgpallikoondis peab ülitähtsas mängus hakkama saama ühe võtmetegijata

Enne mängu:

Gäbäläs toimuv matš on väga suure kaaluga, sest see mäng otsustab, kumb koondis jääb C-tasandile püsima ja kumb langeb mudaliigasse. Et Eesti võitis esimese omavahelise mängu 3:1, piisab püsimajäämiseks ka üheväravalisest kaotusest. Sinisärkidel on tabelis kirjas kolm punkti ja aseritel null, turniirisüsteemis loevad esimesena omavahelised mängud.

Aserid on alates Rahvuste liiga loomisest ehk 2018. aastast kuulunud stabiilselt C-tasandile, seevastu Eesti pole suutnud püsima jääda. Eesti lõpetas hooajal 2020/2021 alagrupis Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Kreeka järel viimasena ning kaotas üleminekumängudel Küprosele – mudaliigast saigi reaalsus.

Aserbaidžaani ajakirjanikud andsid eilsel mängueelsel pressikonverentsil mõista, et D-divisjoni langemine oleks nende jalgpalli jaoks tragöödia. Nad küsisid, kuidas on lood Eestiga? «Iga koondis tahab pigem tõusta ja mitte langeda. Oleks see meile tragöödia? Peaaegu. Tuleb arvestada, et see alagrupp on väga keeruline. Mõnel teisel grupil vedas loosiga rohkem kui meil ja aseritel. Aga jalgpallis kord on nii, et keegi peab jääma viimaseks ja langema,» arutles peatreener Jürgen Henn.

Eesti juhendajat ei huvita, et püsimajäämiseks piisab minimaalsest kaotusest. «Muidugi tuleb teada, mida teatud seis kaasa toob – kus rohkem riske võtta, kus vähem –, aga sellise tulemuse peale mänguplaani ehitamine on väga keeruline. Ma ei näe, et see oleks õige tee,» rõhutas juhendaja.