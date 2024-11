Vutiäss sai koondisepausil ohtliku haiguse

14. oktoobril võõrustas Burkina Faso Senegali, külalised võitsid kohtumise 1:0. Senegali jalgpalliliit teatas, et Dia ei saanud mängus osaleda, sest ta nakatus kodumaal malaariasse. Itaalia väljaanne Corriere dello Sport kirjutas, et Lazio klubile tuli see uudis nagu välk selgest taevast ja klubi on šokis.

Jalgpallimaailmas on see ebatavaline haigushaigus, kuigi mitte enneolematu. Aafrikas viibides on ka teised vutitähed sellesse nakatunud. Näiteks Tottenhami poolkaitsja Yves Bissouma, praeguseks tippjalgpalliga lõpparve teinud Didier Drogba ja Kolo Touré, Pierre-Emerick Aubameyang. Tänavu aasta veebruaris sattus haiglasse Christian Kouamé. Tal kulus taastumiseks rohkem kui kuu aega, platsile jooksis ta uuesti 30. märtsil.

Pole avalikustatud, kui kaua läheb Dial aega taastumiseks. Praegu siirdub ta koduklubisse ravile.

Euroopa liiga liider Lazio jätkab sarjas täiseduga. Itaalia kõrgliigas on vahed väga väikesed. Esimest ja kuuendat kohta lahutab kaks punkti, Lazio istub tabelis viiendal real.

Malaaria ohtlik parasiit-nakkushaigus, mis on levinud Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Kagu-Aasias, Indias ja Edela-Okeaanias. Malaaria on terviseprobleem 40 prontsendile maailma elanikkonnast ja on arengumaade peamine rahvatervise probleem. Levimine: Ülekandjateks inimesele on nakatunud emased Anopheles-sääsed, kes toituvad ja hammustavad inimest öösiti, videvikus, pärast päikese loojumist ja varahommikul enne päikese tõusu. Pärast nakatunud inimese vere imemist ja sugulise faasi parasiitide – gametotsüütide – jõudmist sääse makku, kulub 8-35 päeva ründefaasi parasiitide arenemiseni. Need tungivad sääse süljenäärmetesse ning vere imemisel kannab sääsk need üle inimese organismi. Seal need küpsevad maksarakkudes ning viimaste purunemisel satuvad vereringesse ning tungivad punalibledesse. Punalibledes arenevad nendest skizondid ja seejärel merozoidid, mis lõhustavad punalibled ja väljuvad nendest tsükliliselt 48-72 tunni möödumisel. Lisaks sääsehammustusele võib malaaria-plasmoodiume inimesele üle kanda doonoriverega ja saastunud süstalde-nõeltega. Haigusnähud: Malaaria algfaasis on palavik analoogne sellega, mis esineb muude parasiit-, bakter- või viirushaiguste korral. Väljakujunenud haiguse perioodis esinevad lisaks kõrgele palavikule vappekülmahood, tugev higistamine, isutus, iiveldamine, oksendamine, pea-, lihase- ja liigesevalu, nõrkus, köha ja kõhulahtisus. Ravita juhtudel kujuneb raske haigusevorm ikteruse, neerukahjustuse, hüpoglükeemia, aneemia, atsidoosi, hingamisehäirete ja entsefalopaatiaga. Palavikuhood korduvad iga päev, ülepäeva või igal kolmandal päeval. Kõige raskem haigusekulg on P. falciparum-malaaria korral, mis ravita võib 10-40 protsenti juhtudest lõppeda surmaga. Allikas: terviseamet.ee