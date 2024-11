Tyson tahaks karjääri jätkata, potentsiaalne rivaal lubas ta ringis maha lüüa

«Ma arvan, et see ei jäänud mu viimaseks võitluseks!» ütles Tyson vaid mõni hetk pärast Jake Paulilt lüüa saamist. Kusjuures, see vastasseis oli Tysoni esimene ametlik poksimatš pärast 2005. aastat.

Logan Paul on seni osalenud vaid show-võistlustel, kus on saanud ühe võidu ja kaotuse. Hiljem selgitas ta reporteritele, et ilmselt tema ja Tysoni matši ikkagi ei toimu. «Ma arvan, et ta tahab lihtsalt raha. Ta ei taha minuga poksida,» arvas Logan Paul.