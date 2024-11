ANALÜÜS Eesmärk täidetud! Sini-must-valge buss ja sohver Henn parkisid Eesti värava kinni

Kohtumine Aserbaidžaanis oli väga suure kaaluga, sest juba eos oli teada, et see paneb tõenäoliselt paika, kumb jääb C-tasandile ja kumb võib langeda mudaliigasse. Eesti, kes alles mullu pesi end sopast puhtaks, seadis suvel eesmärgiks jääda püsima. Sama tahtsid ka aserid: kohalikud ajakirjanikud ütlesid mängueelsel pressikonverentsil, et langemine oleks tragöödia.