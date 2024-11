Hyundai boss hoidis tundliku küsimuse peale suu kinni

«Oleme lahendusele lähemal, kuid siiski mitte nii kaugele jõudnud, et saaksime avalikkusega midagi jagada. Me pole veel otsust teinud. Arutelud muutuvad esmalt valikuteks ja seejärel valikutest otsusteks, kuid me pole veel selles etapis,» rääkis Abiteboul rallit.fi’le.

Hyundai osas on spekuleeritud ka selle üle, kas meeskond sõidab järgmisel hooajal vaid kolme sõitjaga või jätkad autodes sõitjate vahetamist nagu eelmistel aastatel. Pole täiesti välistatud, et Hyundail on järgmisel aastal neljas auto, kus sõitja võiks vahetuda.

«Alati võib sellistele asjadele mõelda. Hetkel mõtleme minna kolme autoga, aga hoiame silmad lahti ka muude võimaluste osas,» rääkis prantslasest boss.

Abiteboulilt küsiti seejärel otse, kes oleks tema arvates parim variant kolmandasse autosse. Kuuldavasti on Hyundaiga liitumisele lähedal Adrien Fourmaux , kes on teinud M-Spordis hea ja ühtlase hooaja.

«Ma ei vasta sellele. Selgitan õigel ajal otsuse tagamaid, kuid enne otsust ei taha põhjendada, sest siis teete meie plaanide kohta järeldused,» vastas Abiteboul.

Tänavu jagasid Hyundai kolmandat autot soomlane Esapekka Lappi, norralane Andreas Mikkelseni ja hispaanlane Dani Sordo. Võib juhtuda, et mõni neist saab järgmisel aastal osadel rallidel sõita, kuid võib ka minna nii, et kõigi nende sõidud Hyundai eest on tehtud.

«Lappi on alati mu südames. Nii et ta on endiselt kohal,» ütles Abiteboul mõistatuslikult. Samas ei tähenda see, et kogenud soomlane kindlasti järgmisel hooajal MM-rallidel sõidab, ta võib ka jätkata meeskonna testisõitjana.