VIDEO Õllepurgiga pihta saanud treeneril voolas peast verd, mees ise ei teinud sellest väljagi

Mehhiko peatreener Aguirre liikus pärast mängu lõppu Hondurase ametivenna Reinaldo Rueda juurde, et teda mängu eest tänada. Veel enne, kui Aguirre kohale jõudis, tabas tema pead tribüünilt visatud õllepurk.

¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN! ❌ Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando 🇲🇽 NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL. pic.twitter.com/htUVsMwly4

Verise peaga Aguirre ei teinud aga teist nägugi ja jätkas mängujärgsete protseduuridega nagu tavapäraselt. «Nad väärisid võitu, olid meist paremad. See teine ​​asi pole isegi mainimist väärt, sest see on jalgpall ja ma ei kurda,» ütles ta BBC andmeil.