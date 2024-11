Aserite kuulus peatreener: oleme õigel teel, mängime vastastest paremini

Tähtsaim on hea koondise moodustamine tulevikuks. Praegu loomulikult ei saa me rahul olla, aga olen siin, et töötada projektiga. Tahame arendada uue põlvkonna häid mängijaid,» rääkis Santos.

«See tähendab, et tuleb proovida teistmoodi. Uskuge, ka Portugali koondis läbis selle teekonna, kuniks tuli Euroopa meistriks, me ei jõudnud alati finaalturniirile. Sama tee on läbinud Gruusia, kes kümme aastat tagasi polnud kusagil, aga nüüd mängis EMil. Aserbaidžaanil on potentsiaal, tehnilised ja andekad mängijad olemas. Juba 16-17-aastastega tuleb ses suunas tööd teha,» pareeris Santos.