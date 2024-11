VIDEO Kui mehed ei saa, siis noored saavad: iluväravad löönud U19 koondis alistas Rootsi

Eesti U19 koondise peatreener Alo Bärengrub tõi esile kogu mängu vältel valitsenud emotsiooni ja võistkondlikku teineteise toetamist, mille toel läksid asjad õigesti. «Rootsit võõrsil võita on kindlasti saavutus omaette. Nägin, kuidas see meeskond kasvas. Kui poolajal mängijad ütlevad mulle, et me peame sama intensiivsusega jätkama ja vastast kõrgelt vastu võtma, siis ma lasen sellel suure heameelega nii minna. Kogu meeskonna ja staffi energia oli täiesti fantastiline,» vahendas Bärengrubi sõnu jalgpalliliidu koduleht.

Avavoorus oli Eesti kaotanud Norrale 1:2. Kahe vooru järel on Norral 6, Gruusial ja Eestil 3, Rootsil 0 punkti. Viimase vooru mäng Gruusiaga otsustab, kas Eesti pääseb vahegruppi. Edasi saab kaks paremat, Eesti vajab teiseks tõusmiseks võitu (väravate vahe Gruusiaga on võrdne, kuid too on löönud ühe värava rohkem). Norra on juba kindlustanud esikoha.