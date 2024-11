Ungari koondise abitreener kukkus kokku, Rahvuste liiga mäng peatati

Näha sai samasugust vaatepilti nagu 2021. aasta EMil, mil elustati Taani jalgpallurit Christian Erikseni. Mängijad ja teised Ungari tiimi liikmed moodustasid ringi ja katsid vaatevälja, et Szalaid näha ei oleks. Pärast arstiabi andmist viidi Szalai kanderaamil kiirabiautosse, publik ja mängijad saatsid ta ära aplausiga.

Ungari jalgpalliliit teatas oma avalduses, et Szalai seisund on stabiilne ja ta on teadvusel. Ta viibib ühes Amsterdami haiglas.