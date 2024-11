Inimfaktori tõttu pole ka perfektset filmi või lavastust, ent üldjuhul teab iga näitleja või tantsija sõna-sõnalt või samm-sammult, mis on tema ülesanded. Spordialade kuningas jalgpallis on igale esitajale samamoodi roll kirjutatud, mida mugandatakse vastasest sõltuvalt.

Kui vastane on oluliselt tugevamast koolkonnast, tähendab see reeglina poolkaitsja jaoks palju musta töö rügamist. Kui aga kohtutakse endast nõrgematega, on peatreener kirjutanud stsenaariumi, kus sel samal poolkaitsjal - kuigi oskused samad - on rohkem vabadust, mille abil võib ta rohkem palliga olla, seda liigutada ja oma loomingulisust välja näidata.