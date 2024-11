Jari-Matti Latvala unistus sai teoks

Mootorispordinõukogu teatas, et alates 2025. aastast võib Historicute EM-sarjas sõita aastatel 1991–2000 toodetud autodega. See tähendab, et Latvala saab osaleda oma Toyota Celica GT-Four ST185ga.

«See on suurepärane muudatus. Ehitasin ise endale Celica ST185, see on sisuliselt täiesti uus. Olen sarnase autoga sõitnud Soome meistrivõistlustel, aga nüüd kihutan uhiuue masinaga, mis sobib eriti hästi asflatirallidele,» rääkis Latvala portaalile Rallit.fi, viidates EM-sarja asfaltikesksele programmile.

Muudatus reeglites ei rõõmusta ainult Latvalat, vaid ka teisi rallifänne, sest tänu sellele saab sarjas näha WRC-ajastu autosid. Ajastu algas 1997. aastal ning siis sõideti MM-sarjas teiste seas Toyota Corolla, Subaru Impreza, Ford Focuse ja Peugeot 206ga.

«Minu Celica on sarnane autole, millega Juha Kankkunen sõitis 1993. aastal WRCs. Peame veel ootama tehnilisi reegleid: näiteks millised on piirangud gaasipedaali osas ja kuidas jagunevad klassid. Tolleaegseid WRC autosid ei saa panna 1990ndate alguse autodega samasse kategooriasse. Selle aja jooksul muutusid reeglid,» rääkis Latvala.

Ta jätkas: «Eelkõige on tore, et nüüd on 1990ndate tipptasemel varustus nende võistluste jaoks saadaval. Need autod on pikalt olnud varjus, kuid naasevad nüüd ralliradadele, kuhu kuuluvad.»

Viimati MM-sarjas 2019. aastal täishooaja teinud ning 2021. aastal Toyota rallitiimi juhiks saanud Latvala teatas varem, et soovib meeskonda juhtida osalise koormusega, sest tahab rohkem sõita ning ei soovi Euroopast välja reisida.