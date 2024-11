Barcelona visatakse kevadel ajutiselt kodustaadionilt välja

Barcelona on olümpiastaadionit rentinud alates eelmise hooaja algusest, kui alustati Camp Nou renoveerimist. Esialgse plaani järgi pidid nad selle aasta lõpuks kolima koju tagasi, ent see plaan lükkus järgmisesse aastasse. Sellele vaatama teatas Barcelona linnavalitsus, et klubi peab 1. maiks olümpiastaadioni vabastama, et teha ruumi erinevatele kultuuriüritustele.