Thierry Neuville avaldas, mida kardab MM-sarja viimasel etapil

Kui sõitjate tiitli võidab kindlalt Hyundai, siis meeskondade arvestuses on nende edu lähima jälitaja Toyota ees kõigest 15 punkti.

36-aastane Neuville on WRCs võistelnud 13 hooaega. Ta teab kogenud sõitjana, et miski pole kindel enne, kui ralli on läbi. Et Jaapani ralli toimub asfaltil, kardab ta enim sügisele omaseid olusid.