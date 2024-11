Jõudu juurde saanud Pärnu võitis taas ja tõusis konkurentidest mööda

Võõrsil avageimi 25:19 võitnud Pärnu kaotas teise 16:25. Kolmanda geimi keskpaigas juhtis Jekabpils 15:13, ent Pärnu vastas siis 4:0 vahespurdiga. Võõrustajad ei andnud alla ning läksid seisul 19:18 taas ette, aga ei suutnud edu hoida. Seisul 20:20 tegi Pärnu veel ühe 4:0 spurdi ning võitis geimi 25:21.

Kaheksa kohtumist pidanud Pärnu tõusis Riia Robežsarze järel teiseks, mõlemal on 14 punkti. Pärnust kaks mängu vähem pidanud Tartu Bigbank on 13 silmaga kolmas, samal punktisummal on ka seitse matši pidanud Võru Barrus.