F1 legend: kõik on liiga turvaline, omal ajal käis «seks ratastel»

Praegu kasutatakse kuninglikus sarjas 1,6-liitriseid turboga V6 mootoreid, mis tema hinnangul on vormelitest teinud traktorid. «Kunagi oli heli nii võimas, et pani maa jalge all värisema ja sa tundsid seda kogu kehaga. Sa ei pidanud isegi boksialas olema, vaid tundsid V10 mootoreid ka tribüünil. See oli nagu seks ratastel. See oli see, mida motosport minu jaoks tähendas. See oli see, mida nii väga nautisin,» lisas 76-aastane Jordan.