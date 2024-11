Ott Tänak seisab Jaapanis silmitsi peaaegu võimatu missiooniga

On siililegi selge, et Neuville'i edu Tänaku ees on väga kindel. Kui Tänak teenib maksimumpunktid, peab Neuville lõpetama laupäeva kuuendana ning veerema pühapäeval finišisse. Sel juhul saaks temast ajaloo 22. autoralli maailmameister. Mõistagi kui Tänak teeb kehvema ralli, piisab Belgia ralliässale ka vähemast.