Sel nädalal sõidetakse Jaapani autoralli MM-sarja viimane etapp, kus lüüakse lukku, kes tuleb maailmameistriks. Sõitjate seas on oma esimesele MM-tiitlile lähedal Thierry Neuville (Hyundai), kuid tema tiimikaaslasel Ott Tänakul on veel teoreetiline võimalus teda püüda. Ralliportaali DirtFishi toimetajad aga arvavad, et Tänaku tõenäosuses tänavu maailmameistriks tulla on õhkõrn.