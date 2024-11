Uuring: Enamus noori arvavad, et voogedastus piraatsaitidelt on normaalne

Alla 30-aastaste grupis vastas 51,4 protsenti küsitletutest, et nõustuvad täielikult või osaliselt sellega, et raha säästmiseks on normaalne kasutada ebaseaduslikke voogedastusplatvorme, selgub Velgekte veebilehel avaldatud küsitluses.

Norra elanikkonnast arvab peaaegu iga kolmas, et neil on õigus kasutada ebaseaduslikke vahendeid, kui nad soovivad vaadata tasulisi spordiülekandeid. Uudisteagentuuri NTB andmeil sunnib see Norra kultuuriministeeriumit reageerima.

«On murettekitav, et nii paljud noored legitimeerivad ebaseadusliku sisu voogedastamist rahalistel kaalutlustel,» kirjutab Norra kultuuriministeeriumi esindaja Erlend Kaldestad Hanstveit oma vastuses NTB-le.

Norras on mitmed telesaatejuhid on viimasel ajal illegaalsete netiülekannete kasutamise pärast häält tõstnud. Interpoli raportis on piraatstriimidel tuvastatud seos ka organiseeritud kuritegevusega.

Näiteks Ühendkuningriigis mõisteti eelmisel nädalal mitmeks aastaks vangi 29-aastane Jonathan Edge, kes hangeldas seadmetega, millelt oli võimalik tasuta spordiülekandeid vaadata.

Tema kaitsja sõnul käitus mees natuke nagu Robin Hood, kui pakkus Ühendkuningriigi ühe suurima telekompanii Sky spordikanaleid inimestele, kel polnud piisavalt raha, et teenuse eest õiglast hinda maksta.

«Tõstatatud on küsimus, kas ta teenis sellise tegevusega ka mingit tulu. Oluline on siinkohal märkida, et inimesed, kes temalt teenust soetasid poleks ilmselt Sky paketti tellinud, sest neil polnud piisavalt raha,» rääkis kohtus Edge’i kaitsja Julian Nutter.