Endise korvpallikoondislase perre sündisid ennetähtaegsed kaksikud: see tähendas hirme, muresid ja teadmatust

Haiglaravi tähendab enneaegsete jaoks nn küpsemist

Tartu Ülikooli Kliinikumi neonatoloogia osakonna õendusjuhi Saale Kooniku sõnul sünnib aastas enneaegsena ligi 700 last. «Haiglaravi tähendab nende väikeste patsientide jaoks nn küpsemist, et nad kasvaksid ja tasandaksid enneaegsest sünnist tulenevat ebaküpsust. Enneaegseks loetakse beebit, kes on sündinud enne 37. täisrasedusnädalat.

Väga enneaegseks peetakse beebisid, kes sünnivad enne 32. nädalat ning erakordselt enneaegseks neid, kes sünnivad enne 28. rasedusnädalat. Kõige suuremad tervisemured on lastel, kes sünnivad enne 32. rasedusnädalat ning need lapsed vajavad jälgimist arstide ja õdede poolt lasteintensiivravi osakonnas ja neonatoloogia osakonnas,» kirjeldas õendusjuht enneaegselt sündinud laste ja nende perede väljakutseid.