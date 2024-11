BLOGI Endale ehitanud Eesti kaotas Slovakkiale minimaalselt

Kui Slovakkia kaotas laupäeval Rootsile ning minetas sellega esikohašansid, mängis Eesti 0:0 viiki aseritega. Saavutus oli märgiline kahel moel: esiteks jäädi esimest korda C-liigasse püsima; teiseks tehti üle kahe aasta võistlusmatšis nullimäng (viimati saadi sellega hakkama 2022. aasta septembris San Marino vastu).

Just see viimane punkt rikastas meeskonda enesekindlusega. «Näitasime, et isegi suure surve alla langedes suudame taga hoida nulli. Mõistagi tahame mängida enda kastist kõrgemal, aga kui vastane surub oma mängu peale, siis peame sedasi ka hakkama saama,» märkis peatreener Jürgen Henn päev enne mängu.

Mõlemad koondised kavatsevad teha koosseisus vangerdusi. Seda kinnitasid nii Henn kui ka Slovakkia peatreener Francesco Calzona. Eestil jääb mängukeeluga eemale aserite vastu alustanud ründaja Henri Anier, slovakkidel tabas sama saatus kaptenit ja PSG keskkaitsjat Milan Škriniari. Lisaks on eestlastest küsimärgi all kõhuviiruse käes vaevlevad Sergei Zenjov ja Rasmus Peetson, ent valikus on tagasi võtmemängija Mihkel Ainsalu.

Henn tõdes, et potentsiaalsete vangerduste leidmine on osutunud omamoodi katsumuseks. «Peame leidma mängijad, kes väärivad mänguaega – me ei saa teha kingitusi. Rahvuste liigas pole eriti võimalusi uutele mängijatele mänguaega leida, ent praegune olukord lubab seda. Siiski peame vahetusi tehes austama meid, vastast ja seda võistlust,» toonitas peatreener.