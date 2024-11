OTSEBLOGI Slovakkiale kättemaksu ihkava Eesti algkoosseisust leiame imelapse ja üllatusmehe

Enne mängu:

Tabeliseisu mõttes pole kohtumisel erilist kaalu, sest seis on juba enne viimast vooru kindel: alagrupi võidab Rootsi, teine on Slovakkia, kolmas Eesti ja mudaliiga kutsub Aserbaidžaani.

Sellele vaatama on Eesti näljane. «Ma ei tea, millist mängu ootab Slovakkia, aga me ei saa minna ühtegi kohtumist lihtsalt ära mängima. Eriti Slovakkia vastu, sest sellise kvaliteediga meeskonnalt saame nii individuaalselt kui ka meeskondlikult õppida palju. Anname teisipäeval endast parima,» rääkis tipuründaja Alex Matthias Tamm mängueelsel pressikonverentsil.

Nälga kasvatab ka septembrikuine omavaheline matš Tallinnas. Eesti mängis küll hästi ning lõi ka värava, ent tegi seda suluseisust, mistõttu see ei lugenud. Pisut hiljem skooris aga Tomaš Suslov ning nii võitiski Slovakkia 1:0.

Just see viimane punkt rikastas meeskonda enesekindlusega. «Näitasime, et isegi suure surve alla langedes suudame taga hoida nulli. Mõistagi tahame mängida enda kastist kõrgemal, aga kui vastane surub oma mängu peale, siis peame sedasi ka hakkama saama,» märkis peatreener Jürgen Henn päev enne mängu.