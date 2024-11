Maik-Kalev Kotsari osalemine EM-valikmängudes sattus küsimärgi alla

«Eelmisel nädalal sai mängus jalg natukene viga. Nüüd vaatab päev-päevalt, kuidas on. Täna tegin eriprogrammi, homme hommikul vaatab, kuidas on ja mida annab teha,» selgitas Kotsar usutluses Postimehele.

Mis juhtus? «Ma ei oska absoluutselt öelda,» vastas Kotsar. «Tean, mis hetkel see juhtus, aga ma ei tea, kas see oli valesti astumine või sain löögi. Kontakt oli, aga kas ma sain just löögi või astusin valesti – seda ei oska öelda.»