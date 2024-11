Kristian Kullamäe: koondisepaus tuli õigel ajal, loodan uut energiat saada

«Minu jaoks tuli see paus õigel ajal. Viimased mängud Hispaania liigas on olnud nii, nagu on, kaks mängu pole välja tulnud. Nüüd on teistsugune keskkond, teised meeskonnakaaslased, teistsugune mängustiil – see tuleb meile kõigile kasuks. Mängime ka uue peatreeneri [Heiko Rannula] käe all, see tekitab parajat ootusärevust. Tuleb tore nädal, tahaks teha head mängud,» alustas Kullamäe Postimehega peetud jutuajamist kahetiste tunnetega.