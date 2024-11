Laskesuusakuninga Bø hooaja avavõistlus ebaõnnestus täielikult

Pühapäeval peetud meeste ühisstardist sõidus läks tal veel kehvemini. Lasketiirus jäi tal koguni viis märki üles ning lõpetas võistluse 17. kohal. «See oli korralik äratuskell. Lootsin ja arvasin, et olen lasketiirus ja suusarajal paremas vormis,» tõdes Bø Norra ringhäälingule NRK.

«Ma pole hooajaks veel päris valmis. Olen üllatunud. Ma ütlen alati, et peame ootama kuni nädalavahetuse lõpuni järelduste tegemiseks. Paljud konkurendid on minuga võrreldes paremas seisus. Nad suusatavad kiiremini ja tulistavad palju paremini. Kõik panevad ikkagi gaasi põhja, pean tulevikus sama tegema.»

Bø on viis korda kroonitud olümpiavõitjaks. Lisaks sellele on ta maailma suurimalt spordipeolt noppinud kaks hõbedat ja ühe pronksi. 31-aastase norralase maailmameistrivõistluste saldoks on 20 kulda, 13 hõbedat ja viis pronksi.