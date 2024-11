Soome ralliässal on Jaapanis väga palju kaalul

Koos kaardilugeja Enni Mälköneniga on Pajari teinud silmapaistvaid esitusi WRC2s ning sai tänavu esimest korda roolida ka Toyota Rally1-autot. Pajari on WRC2 sõitjate arvestuses 3. kohal ning jääb teisel kohal olevale Yohan Rosselile maha 3 ning liidrile Oliver Solbergile 15 punktiga. Siin on üks aga: Rossel ega Solberg ei stardi Jaapanis. Pajaril on vaja tiitli võitmiseks saada etapil oma klassis vähemalt teine koht.