Tuuli Tomingas: tõenäoliselt ei tunneks ma iialgi, et olen piisavalt hea

Tuuli Tominga traditsioon jätkub: hommikune karastus on igapäeva tähtis osa.

Eesti naiste laskesuusakoondise esinumber Tuuli Tomingas annab fännidele põhjust elevil olla, sest vaatamata nädalavahetuse vastuolulistele katsevõistluste tulemustele Rootsis Idres tunneb ta, et hooaja ettevalmistus ning viimane ettevalmistav laager on läinud täkkesse ning korralikul tasemel on nii suusakiirus kui ka laskmine.