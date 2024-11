EELVAADE Hoooaja lõppvaatus: Tänakul pole midagi kaotada, Neuville'il seevastu kõik

Viis aastat on möödunud ajast, mil Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja tulid esimeste eestlastena autoralli maailmameistriks. Võidueufoorias tundus, et nüüd ei peata meie parimaid rallimehi enam miski. Paraku pole kõik läinud nii, nagu loodeti.

Mitmel juhul meeskonda vahetanud Tänak pole Fordi ja Hyundaiga veel leidnud seda klappi, mis tal oli 2019. aastal Toyota Yaris WRC-autoga. Sellele vaatamata on ta pärast mitut aastat hooaja viimasele MM-etapile vastu minnes tiitlikonkurentsis. Mis sest, et see võimalus on puhtteoreetiline. Tasub märkida, et viimasel kolmel hooajal on sõitjate maailmameister selgunud enne viimast rallit.