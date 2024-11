Cityga rekordeid purustanud Guardiola jätkab

Kuigi City pole seda otsust veel kinnitanud, siis kirjutavad sellest oma allikatele tuginedes kindlas kõneviisis BBC ja The Athletics.

53-aastane Guradiola liitus Cityga 2016. aastal ning on seni võitnud 18 karikat, sealhulgas kuus Inglismaa meistritiitlit, neist neli viimastel hooaegadel, mis tähistab liiga rekordit.

Hispaania treeneri leping Cityga pidi lõppema selle hooaja lõpus, kuid nüüd on ta ametis vähemalt 2026. aasta kevadeni. Kinnitamata andmetel on lepingus klausel, mis lubab seda veel aasta võrra pikendada.

Manchesteris veedetud aja jooksul on Guardiola aidanud Cityl muuhulgas saada teise Inglismaa klubina kokku nn kübaratrikk ehk võita ühel hooajal Inglismaa meistriliiga, karikavõistlused ja Euroopa Meistrite Liiga.

City on selle hooaja Premier League'is teisel kohal, viie punktiga liidrist Liverpoolist tagapool. Kõigi võistlussarjade peale kokku on nad aga hetkel saanud neli järjestikust kaotust. See on esimene kord, kui Guardiola oma karjääri jooksul sunnitud taluma sellist kaotusteseeriat, kui mitte arvestada penaltiseeriate kaotusi.

Pärast viimast 2:1 kaotust Brightonis ütles Guardiola: «Võib-olla pärast seitsme aasta jooksul kuue meistritiitli võitmist väärib seda sel hooajal mõni teine meeskond. aastat kuue Premier League'i võitmist väärib seda ühel aastal mõni teine ​​meeskond.»

Guardiola on seni Cityga sõlminud lepingupikendusi 2018. aasta mais, 2020. aasta novembris ja 2022. aasta novembris. Kui City võitis mais ajaloolise neljanda järjestikuse Inglismaa meistritiitli, ütles Guardiola, et tema City-perioodist on suurem osa juba möödunud. Pärast seda, kui Jürgen Klopp suvel Liverpooli peatreenerikohalt lahkus, on Guardiola Premier League'i staažikaim ametis olev juhendaja.

Endine Barcelona ja Müncheni Bayerni peatreener Guardiola on varem andnud mõista, et soovib olla klubi eesotsas jätkamisel veendunud, et see on meeskonna jaoks parim variant. Mõned on meeskonna viimatise kehva vormi põhjuseks pakkunud just ebakindlust Guardiola tuleviku suhtes.