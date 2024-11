FOTO Ott Tänakut kujutati Tom Cruise'i kehastatud kangelasena

Lause «inimene teeb, mis suudab, kuni selgub tema saatus» lisas Hyundai sotsiaalmeedias foto juurde. Tegemist on filmi peategelase Algreni lausega, kui temalt küsitakse, kas ta usub, et inimene saab oma saatust muuta.

«Viimase samurai» on neljale Oscarile esitatud seikluslik kassahitt ameerika ohvitserist Algrenist (Tom Cruise), kes palgatakse nõustama keiserliku Jaapani sõjaväge. Põhjakäinud Algren peab viima väed lahingusse, et hävitada viimased allesjäänud samuraid. Tema veendumused löövad aga ootamatult kõikuma, kui ta satub samuraide kätte vangi ja näeb, et need karmid mehed on valmis oma keisri eest kõhklematult elu ohverdama.