Treeningute asemel elu nautinud laskesuusataja sai kriitikat: niimoodi sa tipus ei püsi

Neljakordseks maailmameistriks tulnud itaallannat Dorothea Wiererit saab nimetada laskesuusatamise üheks suurkujuks. Eelmine hooaeg läks 34-aastasel Itaalia tipptegijal aga lörri ning kuigi ta on kinnitanud, et 2026. aasta kodune Milano ja Cortina d’Ampezzo taliolümpia on tema kalendris, siis algavaks hooajaks võttis ta ettevalmistust lõdvemalt. See on talle aga toonud ekspertide ja ka konkurentide kriitikat.