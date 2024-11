Kliimakriis keerab F1 tuleviku pea peale

Vormel 1 sari soovib ülejärgmisel aastal oluliselt piirata lühikese aja jooksul ühest maailma otsast teise ja tagasi lendamist. Nii teatas maailma kõige populaarsem mootorispordisari, et alates 2026. aastast tuuakse näiteks Kanada Grand Prix toimumisaeg mitu nädalat varasemaks ning see hakkab toimuma mai lõpus, et vältida reisimist Euroopast Põhja-Ameerikasse vaid üheks nädalalõpuks.