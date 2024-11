Brasiilia jalgpallikoondis pääses äärepealt katastroofist

Kuigi Euroopas veel oodatakse detsembri keskel peetavat MM-valikgruppide loosimist, siis Lõuna-Ameerikas on mängitud 18 mänguvoorust 12. Viimasel kahel MM-finaalturniiril veerandfinaaliga piirdunud Brasiilia hoiab hetkel küünte ja hammastega kinni sellest, et otse finaalturniirile pääseda.

Arvestades sealse kvalifikatsiooniturniiri ülesehitus, siis on muidugi äärmiselt ebatõenäoline, et Brasiilia MMilt kõrvale jääks. Samas võib olla päris kindel, et tabeli etteotsa on neil väga raske jõuda. Kümnest valikturniiril osalevast koondisest saavad otsepääsme MMile kuus ning Brasiilia hoidis sellest kohast kinni kuni läinud ööni.

Neil oli kirjas neli võitu ja sama palju kaotust, kuid läinud ööl mängiti koduväljakul 1:1 viiki tabeli teise Uruguayga. Kaotus oleks nad lükanud kuristiku äärele. Aga isegi kui Brasiilia väljalangemine valiksarjast on vähetõenäoline, ei ole nende viimased esitused nende ajaloolisele tasemele väärilised. Lisaks on nad ainus meeskond, mis on mänginud igal MM-finaalturniiril alates aastast 1930.

Vaatamata sellele, et peatreener Dorival Júniori käsutuses on Vinicius, Raphinha ja Bruno Guimarães, kes kuuluvad maailma parimate mängijate hulka, ei ole nad suutnud võistkondlikult näidata võrdväärset taset teistega. Samas tuleb mainida, et hetkel esimesena joone alla jääb Bolivia on kogunud 13 punkti, Brasiilial on neid 18. Valikmängud jätkuvad märtsis.

Lõuna-Aafrika tsooni valiksarja juhib 25 punktiga Argentina, kes oli läinud ööl vaid 1:0 üle tabeli punasest laternast Peruust. Ühtlasi oli tegemist Lionel Messi viimase mänguga sel hooajal, sest tema koduklubi USA profisarjas MLS Miami Inter kukkus play-offist juba välja. Tema järgmine ametlik jalgpallimatš peaks toimuma alles veebruari lõpus.

Standings provided by Sofascore