Tiitlikaitsja teatas enne laskesuusatamise MK-sarja algust kurva uudise

Vittozzi on karjääri jooksul noppinud MK-sarjas seitse individuaalset esikohta, neist neli kuldseks kujunenud eelmisel hooajal. Ühtlasi võitis ta Nove Mestos toimunud MMil esimese individuaalse MM-kulla, kui võitis tavadistantsi.

Itaalia talispordialasid koondav liit (FISI) kinnitas pressiteates, et Vittozzi taastub seljaprobleemist, mis on viimastel nädalatel suurel määral pärssinud tema hooajaeelset ettevalmistust.

«Pärast pikka kaalumist koondise personaliga otsustas Vittozzi Soome võistlused vahele jätta. Ta tahab vahepealse ajaga täpsustada tervislikku seisundit ning on võtnud eesmärgiks võistelda 13.–15. detsembrini Hochfilzeni MK-etapil,» seisis pressiteates. Vittozzi jätkab praegu ettevalmistusi Obertilliachis.

Esimesest MK-etapist kõrvale jäämine tähendab Vittozzi jaoks suurt tagasilööki tiitli kaitsmisel. Nimelt on Kontiolahtis kavas kolm individuaaldistantsi. Kõik need kolm võites on võimalik koguda 270 punkti. 2024. aastal võitis ta MK-sarja 1091 punktiga, teiseks tuli prantslanna Lou Jeanmonnot (1068) ja kolmandaks norralanna Ingrid Landmark Tandrevold (1044).