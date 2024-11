Läänenaabrite suusatreener sattus raskesse õnnetusse

Oktoobri lõpus roolis Nilsson Sala lähedal autot, mis põrkus kokku veokiga. Juhendaja viidi tõsiste vigastustega haiglasse. Paar nädalat hiljem on Nilsson siiani arstide hoole all. Tema seisund on praegu stabiilne, teiste vigastuste kõrval murdis ta mõlemad jalaluud.