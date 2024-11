Eesti osakaal Cristiano Ronaldo maailmarekordis langes 0,05 protsendi võrra

Eesti protsent Ronaldo maailmarekordis langes

Kui enne novembrikuu koondiseakent moodustasid Eestile löödud väravad Ronaldo maailmarekordist 3,01 protsenti, siis pärast kahe tabamuse lisandumist Poolale on see nüüd 2,96 protsenti. Koondise eest löödud väravate edetabelis on Ronaldo 135 väravaga kindel liider.