PRESSISEKTOR Kas Neuville'i MM-tiitel oleks Eesti rallisõbra jaoks kõige õudsem asi?

Reibas rõõm - Jalgpallikoondis

Rahvuste liiga C-divisjoni püsima jäämine tähendab, et võistkond platseerus Euroopas 44 tugevama sekka. Kuigi see ei kõla üldse mitte lennukalt, siis varem pole see Eesti meeskonnale jõukohane olnud. Kui kevadel selgusid ka meie alagrupivastased - Rootsi, Slovakkia, Aserbaidžaan -, tunduski kõige loogilisem tulemus viimaseks jäämine, kuid Jürgen Henn suutis seda vältida.

«Nende mängude järel on jalgpalliüldsus olnud veidi kahes leeris: ühed krimpsutavad mängupildi peale nina, teised tunnevad tulemusest rõõmu. Mina olen pigem teises paadis, sest spordis loeb ennekõike ikkagi tulemus,» lausus Jagomägi.

Morn mure - Maik-Kalev Kotsar / korvpallikoondis

Eesti meeste korvpallikoondis võib sel nädalal kindlustada pääsu EM-finaalturniriile, aga täna õhtul tuleb võõrsil Poola vastu astuda ilma jalavigastusega kimpus oleva tsentri Maik-Kalev Kotsarita.

«Kotsari puudumine on meile kahtlemata hoop, eriti kui võtta arvesse, et Poolal on korvi all 216 cm pikkune Aleksander Balcerowski,» nentis Jagomägi, kuid lisas, et ründefaasis võiks Matthias Tass siiski Kotsari asendamisega hakkama saada.

Tähtis teema – autoralli MM-tiitel

Kui seriaalist «Suure paugu teooria» tuntud geenius ja Nobeli preemia laureaat Sheldon Cooper teadis, et teda ootab mingi väga sünge eluepisood, pani ta mängima sünge «Impeeriumi marsi». Sama muusika kõlab praegu paljude Eesti rallisõprade peas, sest on juhtumas õudsemast õudsem asi – Thierry Neuville tuleb sel nädalal maailmameistriks.

Niimoodi avas Järvela antud teemapüstituse, kuid tuge ta kaassaatejuhtidelt ei leidnud. «Kuigi Neuville'ist on maalitud selline vinguviiuli kuvand, siis tegelikult väärib ta seda tiitlit. Tal on olnud ainult üks ärakukkumine tänavu, kui Sardiinias laupäeval katkestas, ent siiski naases rajale ja noppis pühapäeval maksimumpunktid,» sõnas Juhkami ning lisas, et WRC-sarja jaoks on oluline, et neist räägitakse ning kõneainet Neuville ju pakub. Küsimus on lihtsalt, kas positiivset või negatiivset.

«Pressisektori» lõpetuseks vaatasid saatejuhid otsa eeloleva nädalavahetuse olulisematele sündmustele: juttu tehakse epeevehklemise MK-etapist Vancouveris, kiiruisutamise MK-etapist Naganos, korvpallikoondise kodusest MM-valikmängust Poolaga, Eesti käsipalliklubide euromängudest ja võrkpalli karikavõistluste poolfinaalist Selver x TalTech vs. Pärnu VK.