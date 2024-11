OTSEÜLEKANNE Tallinnas pannakse nädalavahetusel punkt rahvusvahelisele padelisarjale

Kevadel avalöögi saanud ligi 10 000-eurose auhinnarahaga padelisarja hooajale pannakse punkt reedel ja laupäeval Padel Arenas padelikeskuses toimuva Masters turniiriga, kuhu võidu järele on tulnud kõik varasemate etappide parimad. Eesti padelisõpradel on taas võimalik näha kõrgetasemelist padelit, kus enda oskusi näitavad Eesti, Soome ja Leedu esireketid, samuti Läti ja Poola esikolmikusse kuuluvad mängijad.

Turniiri korraldaja Ivar Maripuu: «Meie ja naaberiikide edetabeli liidreid kokkutoov turniir on maiuspala Eesti kiirelt kasvavale padeliharrastajate kogukonnale. Eriti hea meel on selle üle, et lõuna- ja põhjanaabrite ässadega lähevad mõõtu võtma Eesti tugevaimad noormängijad, kes saavad sellest loodetavasti innustust maailma padeli tippsarjadesse pürgimiseks.»