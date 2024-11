Laskesuusakuningas Bø on pannud kodumaa muretsema

Viimased kaks aastat laskesuusatamist valitsenud Johannes Thingnes Bø hooaja avavõistlus läks aia taha. Norralased asusid tänavu esmakordselt võistlustulle Sjusjøenis. Bø võttis kõigepealt kaasmaalastega mõõtu laupäeval peetud meeste sprindis, kus ta ületas kümnendana finišijoone. Pühapäeval peetud meeste ühisstardist sõidus läks tal veel kehvemini. Lasketiirus jäi tal koguni viis märki üles ning lõpetas võistluse 17. kohal.

«See oli korralik äratuskell. Lootsin ja arvasin, et olen lasketiirus ja suusarajal paremas vormis. Ma pole hooajaks päris valmis,» tõdes Bø Norra ringhäälingule NRK.

Endine laskesuusaässa Ole Einar Bjørndalen rääkis TV2le, et kaasmaalast vaevab probleem: «Ma ei oska öelda, kas see on füüsiline või vaimne, kuid on selge, et ta pole tema ise. Ta peab minema koju ja lõõgastuma.»

Norra koondislanna Tiril Eckhoff nõustus ja täpsustas, et Bø on liimist lahti ja pole hooajaks valmis.

Pekingi olümpial teatesõidu kullale tulnud Vetle Sjåstad Christiansen märkis, et pole vaja muretseda ning Bø naaseb kiiresti tippu. «Need, kes temas kahtlevad, on rumalad. Kui ta ei ole Kontiolahtis maailma parim laskesuusataja, siis on ta seda Hochfilzenis ja veel kindlamalt Le Grand-Bornandis,» toonitas ta ja tõi näitena 2021/2022 hooaja, kus hooaja alguses raskustes olnud Bø võitis viis medalit, millest neli kulda tuli Pekingi olümpialt. «Tal on kõik kontrolli all!»

Bø on viis korda kroonitud olümpiavõitjaks. Lisaks sellele on ta maailma suurimalt spordipeolt noppinud kaks hõbedat ja ühe pronksi. 31-aastase norralase maailmameistrivõistluste saldoks on 20 kulda, 13 hõbedat ja viis pronksi.

Laskesuusatamise MK-sarja avapauk tehakse järgmisel nädalal põhjanaabrite juures Kontiolahtis. Peale seda võtavad detsembri keskel sportlased mõõtu Austrias Hochfilzen ja enne jõule võisteldakse Annecy-Le Grand Bornandis.