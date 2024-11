Naabrimees jättis Haalandi uhkest auhinnast ilma

Enne teisipäevast mängu oli 26-aastane rootslane saanud jala valgeks viiel korral. Pärast Rootsi 6:0 võitu, kus ta lõi neli väravat, on Gyökeres üheksa tabamusega tänavuse Rahvuste liiga parim väravakütt. Ta edestab kahe väravaga teisel kohal olevat naaberriigi ründajat Haalandit.

«Ma olen näljane ja tahan palju väravaid lüüa. Tunnen, et olen heas vormis. Tihti satun õigesse kohta ja oskan palli väravasse suunata. Lõbus on palju väravaid lüüa,» sõnas Gyökeres, kes on jalgpallimaailmas praegu väga populaarne nimi.