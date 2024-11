Rovanperä leidis uue kutsumuse

Tänavu investeeris Rovanperä nii tema kodukohas Jyväskyläs asuvasse autopoodi MPS-Motorsisse kui ka Varkausis asuvasse mototehnika poodi RTE-Motorsporti. Teisipäeval teatati, et Soome ralliäss sukeldub restoraniärisse koos investeerimisfirma Fredman Capitaliga. Rovanperä on nüüdsest kaasomanik Bon Groupis, mille alla kuulub üle Soome mitu restorani.

«See valdkond on mulle alati huvi pakkunud. Mul on suurepärane võimalus olla osa millegi ainulaadse loomisel,» ütles Rovanperä pressiteates. «Mul on olnud võimalus reisida üle maailma ja olen saanud palju õppetunde.»

Tänavu tõmmatakse WRC hooajale joon alla Jaapanis, kus Rovanperä ei stardi. Soomlane on tänavu teinud WRCs kaasa osalise koormusega ning on saanud siit-sealt kriitikat, et ei aita Toyotal jahtida võistkondlikku MM-tiitlit. Tiimipealik Jari-Matti Latvala andis mõnda aega tagasi mõista, et Ronvaperä lepingusse kirjutatud rallide limiit seitsme peal on lihtsalt täis. Peategelase enda sõnutsi polnud see aga ainus põhjus.

«Lihtne on arvata, et minuga saaks tiim suure eelise, aga usun, et kutid saavad Jaapanis tööga väga hästi hakkama. Ma pole end tegelikult kunagi Jaapani katsetel väga hästi tundnud. Need lihtsalt ei sobi mulle,» arutles portaali DirtFish veergudel Rovanperä, kes teeb järgmisel aastal kaasa terve hooaja.