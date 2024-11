Ukraina sporditalent sai agressorriigi raketirünnakus tõsiselt vigastada

Ukraina telekanali Kanal 24 teatel sai raskeid peavigastusi noor poksija Denis Korenev. 24-aastase sportlase tüdruksõber sai veelgi rohkem kannatada ja viidi haiglasse. Ukraina meedia teatas, et Sumõs toimunud raketirünnakus sai vigastada üle 80 inimese. Kokku hukkus 11 inimest, sealhulgas kaks last.

Korenev on poksiliiga Balu Fighting League Pro meister. Ta on oma karjääri jooksul võitnud 14 matšist 13, millest kuus on tulnud nokaudiga. Viimati asus Korenev võistlustulle septembris Lvivis, kui ta alistas argentiinlase Javier Macieli.