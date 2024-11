Karl Jakob Heina juhendaja asus tööle pururikkas klubis

Hein siirdus tänavu suvel Valladolidi laenule. Pereira veetis seal klubis aasta ja kolm kuud. «Selle käigus on olnud pisaraid, kurbust, kuid ennekõike rõõmu. Ma olen tänulik, et olen saanud olla osa sellest klubist. Eelkõige tahaks tänada väravavahte, kes aitasid mul tööd professionaalsemalt teha.

Pereira on nüüdsest Araabia Ühendemiraatide klubi Al Aini väravavahtide treener. Nii Araabia Ühendemiraatide kui ka teiste selle piirkonna riikide klubid on viimase paariteist aasta jooksul investeerinud Euroopa jalgpallitalenti nii väljakul kui selle kõrvale. Al Ain on Araabia Ühendemiraatide edukaim klubi. Nad on võitnud 14 riigi meistritiitlit, 7 liigakarikat ja tulnud kahel korral Aasia Meistrite liiga võitjaks.