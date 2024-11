INTERVJUU Gael Monfils: mulle jäi Mark Lajal silma juba enne tema kuulsat matši Alcaraziga

38-aastane tipptennisist Gael Monfils on karjääri parimail päevil paiknenud maailma edetabelis 6. kohal, aga hõivab praegu 55. positsiooni.

«Näidismängus osaledes on minu eesmärk alati demonstreerida tennise parimaid külgi. Minu puhul tähendab see ka lahedat olekut, sest just nii saan näidata, kui cool tennis on,» sõnas Prantsusmaa tennisetipp Gael Monfils enne tänast matši Mark Lajaliga.