PM POOLAS Eesti kaardivägi Poolas: kaks meest saab täna koondises mängida, kolmas mitte

«Märdist on väga kahju. Nii klubi kui ka koondis muutusid kohe hõredamaks,» ütleb Vene, Eesti koondise kapten. Teatavasti sai Rosenthali hooaeg mõne nädala eest raske põlvevigastuse tõttu enneaegse lõpu, Vene kuulub temaga koos Ostrow Wielkopolski Stali ridadesse.

Kapten jätkab mõtisklusega: «Märt on ainus puhtakujuline mängujuht, kes avaldab vastastele kõva survet. Üks töömees on tagant kadunud. Ega Kuld [Kristian Kullamäe] ja [Kasper] Suurorg vähem tööd tee, aga nad on rohkem ründavama suunitlusega mängujuhid.»