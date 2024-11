Kui osa läheb Jaapani rallit nautima, siis Tänak higi valama: see on töö!

Mida sõitjad testikatse esimese läbimise järel rääkisid?

Thierry Neuville: «Arusaadavalt ootan väga selle ralli lõppu. Meil on eesmärgid selgelt silme ees: tahame tiimina võita mõlemad MM-tiitlid, seega tuleb leida meil õige taskaal surumise ja tagasihoidmise vahel. Sellest tuleb kindlasti põnev ralli!»

Ott Tänak: «Sellest tuleb väga ründamisterohke nädalavahetus kõigi poolt. Toyotal on suur eesmärk nagu ka meil, seega tahame neid tõrjuda. Vaatame, kuidas asjad õnnestuvad. Testikatse oli päris libe, seega eks ole näha, milliseks homne kujuneb.»

Elfyn Evans: «Eks ole näha [kas mullune võit mind tänavu kuidagi aitab]. Väga libe algus, pidamist polnud üldse. Eeldasime, et olud on rasked, aga et sellised... nädalavahetus tuleb põnev kõigi jaoks. Meid ootab ees väga suur väljakutse, aga see tähendab, et saame sõitmist lihtsalt nautida ning äkki asjad ka õnnestuvad.»

Sebastien Ogier: «Eesmärk on lihtne: meil tuleb lõpetada tugevalt, et tootjate arvestus mööda pöörata. Kuna see šanss on meil olemas, siis on see ka meie motivatsiooniks.»

Adrien Fourmaux: «See nädalavahetus on kõik võimalik, see on Jaapani ralli. Juba testikatsel olid tingimused hullumeelsed, aga selliseks see nädalavahetus kujunebki, sest tiitlid on ju kaalul.»

Takamoto Katsuta: «Tore on kodus olla! See nädalavahetus lustime, aga katsed on väga nõudlikud. Tuleb leida tasakaal kiiruse ja surumise vahel, et tunnetus ära ei kaoks. Vaatame, kas mul see õnnestub.»

Gregoire Munster: «Testikatse oli päris keeruline, kohati nagu Monte Carlo. Meil oli autoga ka väike probleem, kuid selle saame ralli alguseks korda.»

Andreas Mikkelsen: «Käisin korra autoga mäeseina vastas. Mingit pidamist lihtsalt polnud ja libisesin teel ringi, sest teele oli tõmmatud lehti, muda ja sodi. Kui nädalavahetus tõotabki selliseks kujuneda, siis ootab meid ees palju tööd.»