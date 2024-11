AIVAR POHLAK Slovakkia - Eesti 1:0 ehk tükikesi mängust ja selle ümbert

Rocco Robert Sheini mäng Aserbaidžaani vastu – tõsi, tema tugevused tulevadki välja siis, kui saame olla rohkem palliga – võis viia algkoosseisu koha viimases kohtumises Slovakkiaga. Võimalik, et mängijat segas ka vigastus või väsimus, aga meenus seegi, et Thomas Häberli meeskonnast jäi Rocco välja konkreetsetel põhjustel. On oluline, et Shein suudaks olla stabiilne ja säilitada mänguisu ka siis, kui see on raske, sest sellist jalgpallurit, kes suudab vallata enesekindlalt palli ning teha seda suurel alal, on Eesti koondisele väga vaja.